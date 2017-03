NORTH CENTRAL ACTIVITIES ASSOCIATION

2017 GIRLS FIRST TEAM ALL-LEAGUE

Sydney Johnson Jr. Beloit

Josie Wilson Sr. Beloit

Kolby Davis Jr. Ellsworth

Paige Talbott Jr. Ellsworth

Karisma Vignery So. Minneapolis

Kendsey Johnson Sr. Republic Co.

Casey Benyshek Sr. Republic Co.

Tiffany Dortland So. Russell

Jaclyn Schulte Jr. Russell

Kylee Thaxton Sr. Southeast of Saline

2017 HONORABLE MENTION

Sydney Barrett So Beloit

Taryn Post Sr. Beloit

Madison Scott Sr. Republic Co.

Ally Cochran Fr. Sacred Heart

Karis Calahan Jr. Southeast Of Saline

2017 BOYS FIRST TEAM ALL-LEAGUE

Caydren Cox Sr. Beloit

Brendon Mason Sr. Beloit

Kaden Davis Sr. Ellsworth

Trey Kuhlman Sr. Republic Co.

Travis Ochs Sr. Russell

Quinn Riordan Sr. Sacred Heart

Stratton Brown Sr. Sacred Heart

Caleb Jordon Jr. Sacred Heart

Jackson Montgomery Sr. Southeast of Saline

Ben Murray Sr. Southeast of Saline

2017 HONORABLE MENTION

Hunter Budke Sr. Beloit

Taylor Travis Sr. Beloit

Jordan Base Jr. Ellsworth

Remington Cravens Jr. Ellsworth

TreVaughn Thomas Jr. Minneapolis

Trace Leners So. Sacred Heart

Hunter White Jr. Southeast of Saline

Jess Koehn Sr. Southeast of Saline